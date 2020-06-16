DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
16.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:47
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine sözde "savaşçı" olarak katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu Y.B. ve S.B. yakalandı.
Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA