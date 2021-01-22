DEAŞ operasyonu
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DEAŞ operasyonu

22.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:46

Arama yapılan evde ele geçirilen paralar Şüphelilerin gözaltına alınması ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Arama yapılan evde ele geçirilen paralar

Şüphelilerin gözaltına alınması

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ operasyonu
DEAŞ operasyonu
DEAŞ operasyonu
DEAŞ operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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