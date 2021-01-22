DEAŞ operasyonu
22.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:46
Arama yapılan evde ele geçirilen paralar Şüphelilerin gözaltına alınması ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Arama yapılan evde ele geçirilen paralar
Şüphelilerin gözaltına alınması
ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı