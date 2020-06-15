DEAŞ operasyonu
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DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 9'unun nöbetçi hakimlikçe gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

15.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:39

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 9'unun nöbetçi hakimlikçe gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince,12 Haziran'da İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri sorgusun ardından sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe gözaltı süreleri uzatılan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete götürüldü.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle yürütülen operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu A.Y.S.S, F.N.H.A.O, B.S.S.S, B.S.H.O, B.H.S.S, F.G.H.A.O, F.Y.M.A.N, W.A.M.M, M.A.M.M. ve T.A.A.A. gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

DEAŞ operasyonu

Kaynak: AA

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