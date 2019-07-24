DEAŞ operasyonu

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde DEAŞ bağlantılı şüphelilerin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda K.A, G.M, S.S. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu evlerde ele geçirilen cep telefonu, tablet, bilgisayar incelenmeye alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.S. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA