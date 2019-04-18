Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla ilgili tutuklu sayısı 3'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden A.H.A.T. ve B.M.M.A.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H.A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.M.M.A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canik ve İlkadım ilçelerinde 11 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Daha önce iki şüpheli tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 zanlı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA