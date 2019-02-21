Deaş Operasyonu

Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si Irak, biri Ürdün uyruklu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, 15 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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