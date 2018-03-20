Deaş Operasyonu
Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu bir kişi yakalandı.
Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu bir kişi yakalandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda Irak uyruklu Muthanna Faraj Tiimi yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.