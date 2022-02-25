DEAŞ MENSUPLARINA MALİ YARDIM SAĞLAYAN ŞEBEKEDEN 3 İŞİ YAKALANDI

ANKARA (DHA) - MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmoud Jabran, Lübnan uyruklu Mohannad Mehi Aldıne ve Suriye uyruklu Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'de yakalandı.

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Mahmoud JABRAN

Mohammad MEHİ ALDINE

Husam ELHUMEYDİ

ANKARA (DHA)

Demirören Haber Ajansı - Güncel