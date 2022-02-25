DEAŞ MENSUPLARINA MALİ YARDIM SAĞLAYAN ŞEBEKEDEN 3 İŞİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmoud Jabran, Lübnan uyruklu Mohannad Mehi Aldıne ve Suriye uyruklu Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'de yakalandı.
ANKARA (DHA) - MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmoud Jabran, Lübnan uyruklu Mohannad Mehi Aldıne ve Suriye uyruklu Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'de yakalandı.
FOTOĞRAFLAR
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Mahmoud JABRAN
Mohammad MEHİ ALDINE
Husam ELHUMEYDİ
ANKARA (DHA)
Demirören Haber Ajansı - Güncel