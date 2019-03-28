Deaş'lılarla İlgili Sözleri Muhalefeti Kızdırdı

AVRUPA ülkelerinde, Suriye ve Irak'ta tutuklu DEAŞ militanlarının ülkelerine geri gönderilmeleri üzerine tartışmalar sürerken, Danimarka Adalet Bakanı'ndan muhalefetin tepkisine yol açan bir açıklama geldi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Bakan Söre Pape Poulsen, "DEAŞ'lıların şimdi geri dönmelerindense Suriye'de savaşta ölmüş olmaları daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı. Muhafazakar Bakan, yine de hükümetin DEAŞ'lıları geri almaya hazır olduğunu ifade etti. Poulsen, "Burada cezaevlerinde tutulmaları ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarından iyidir" diye konuştu.

Danimarkalı Bakanın açıklamalarına muhalefetten tepki geldi. Sosyal Demokrat Parti sözcüsü, bakanın ifadelerine ilişkin, "Bunlar ağzıma almayacağım sözler" dedi.

Danimarka gizli servisi, 2012 yılından bu yana ülkeden yaklaşık 150 kişinin Suriye ve Irak'a gittiğini açıklamıştı. Her üç savaşçıdan birinin ülkeye geri döndüğü belirtiliyor. Eski militanlara karşı vatandaşlıktan çıkarılma da dahil olma üzere yargı süreci işliyor.

Şu anda Suriye'de yaklaşık 40 Danimarka uyruklu DEAŞ'lının bulunduğu, bunlardan 10'unun tutuklu olduğu bilgisi verildi.

SDG ULUSLARARASI MAHKEME TALEP ETMİŞTİ

Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler tarafından esir alınan yabancı uyruklu DEAŞ'lıların akıbetine ilişkin aylardır süren tartışmalar ise henüz sonuca ulaştırılabilmiş değil. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından pazartesi yapılan açıklamada, DEAŞ'lıların ülkenin kuzeyinde ve doğusunda kurulacak özel uluslararası mahkeme tarafından yargılanması talep edilmişti.

SDG, daha önce de defalarca aile yakınlarıyla birlikte sayıları 65 bini bulan tutuklular için kapasitelerinin olmadığını belirterek, militanların yarattığı tehlikeye karşı uluslararası kamuoyunu uyarmıştı. Yabancı uyruklu DEAŞ militanlarının Avrupa ülkeleri tarafından geri alınıp, geldikleri ülkelerde yargılanması talebi hem SDG hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmişti.

DEAŞ'ılıların Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması da öneriler arasındaydı.