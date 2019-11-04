"DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar göndereceğiz"

04.11.2019 11:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, bir otelde gerçekleştirilen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı. Bakan Soylu, program çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin terör örgütü üyesi DEAŞ'lı Hollandalı 2 kadının yakalanmasına yönelik sorusu üzerine, "Şu anda hapishanelerimizde bin 200'e yakın DEAŞ'lı var. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra elimizde bir kısmı kadın ve çocuk olan 287 DEAŞ'lı bulunuyor. Ancak hapishanelerdeki hepsi yabancı terörist savaşçı. Aynı zamanda geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Bunların hepsiyle ilgili çeşitli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar dönem dönem bahsettiğiniz yollarla Türkiye'ye girdiler ve yakalandılar. Burada bütün güvenlik ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bunlar yakalandıkları zaman adli makamlara intikal ettiriliyor. İntikal ettirildikten sonra ya cezaevlerine girerler veyahut da geri gönderme merkezlerine gider. Biz de bunları dönem dönem ülkelerine iade ederiz" diye konuştu.

"DEAŞ'LILAR KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK"

Türkiye'nin elinde bulunan DEAŞ'lıların ülkelerine gönderileceğini belirten Soylu, "Ancak dünya yeni bir metot belirledi. Belirledikleri metot, 'Biz bunları vatandaşlıktan çıkaralım' diyorlar. Özellikle dünkü açıklamamızdan sonra şöyle bir tespitte bulunmaya çalışıyorlar. 'Bunlar, bulundukları yerlerde yargılansınlar' diyorlar. Yani bu da yeni bir uluslararası hukuk herhalde. Yani 21. yüzyıla mülteci, sığınmacı meselesinde maalesef hiç uymayan davranışlar ortaya koyan ülkeler, şimdi terörizm konusunda yeni bir içtihadı ortaya koyuyorlar. Bu içtihadı kabul etmek mümkün değildir. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA