DEAŞ Libya'da petrol tesisine saldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın Libya'nın güneydoğusundaki Zuveytina petrol tesisine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.

Libya basınında yer alan habere göre, DEAŞ militanları, Zille kentinde yer alan Zuveytina petrol tesisinin girişine saldırı düzenledi.

Saldırının ardından çıkan çatışma sonucu 2 güvenlik görevlisinin ve 3 militanın öldüğü belirtildi. Çatışma sırasında 4 güvenlik görevlisinin ise kaçırıldığı aktarıldı.

Saldırının, terör örgütü DEAŞ mensuplarının, General Halife Hafter güçlerini tehdit ettiği videonun yayınlanmasından iki gün sonra gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA