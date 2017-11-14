Deaş'lı Türk Genci Sınırda Yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Türk genci yurt dışına kaçarken sınırda yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye bölgesinde DEAŞ terör örgütüne katıldığı iddiasıyla aranan Samsunlu 23 yaşındaki İ.U., Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü sınırında yakalandı. Yurt dışına kaçacağı iddia edilen İ.U., gözaltına alınarak Samsun'a getirildi. İ.U.'nun Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. - SAMSUN