DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen iki sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da Deaş'lı teröriste para aktardığı iddia edilen iki sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan G.G. ve M.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanıklar G.G. ve M.A. için "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Suriye'de olduğu belirlenen ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu kategori"de bulunan, terör örgütü DEAŞ üyesi Nurettin Aydın'ın Türkiye'de bulunan irtibatları aracılığıyla teröre finansman sağlamak amacıyla para topladığı, topladığı paraları ise Türkiye'de bulunan yeğeni O.Ö'nün (Terör örgütüne üye olma ve örgüte finans temin etme suçlarından tutuklanmış) hesaplarına yönlendirdiği anlatıldı.

Nurettin Aydın'ın yeğeni O.Ö'ye gelen paraları Suriye uyruklu A.A'ya gönderilmesini istediği, A.A'nın da kendisine gelen paraları Hawala (güvenilir aracılar vasıtasıyla) yöntemiyle Suriye'de bulunan Nurettin Aydın'a gönderdiği, Nurettin Aydın'ın kendisine gelen paraları terör örgütü DEAŞ hücrelerinin silah, patlayıcı ve lojistik giderleri için kullandığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Para transferi MASAK raporuna yansıdı

İddianamede Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora yer verilerek sanık M.A'nın kendi hesabından 13 bin 97 lira, sanık G.G'nin ise 350 lirayı O.Ö'nün banka hesabına göndermek suretiyle örgüte bilerek ve isteyerek fon sağladıkları ve haklarında DEAŞ ve El-Kaide üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu da kaydedilerek "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar M.A. ve G.G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.