DEAŞ'lı terörist tutuklandı

06.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:27

Sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderilen ve DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçmek isterken yakalanan ve Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğüne geri gönderme işlemleri için toplu halde getirilen şahıslardan A.A.'yı, 2017 yılında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine gözaltına aldı. A.A. ifadesinin alınmasından sonra adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA