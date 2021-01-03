Son dakika... DEAŞ'lı terörist, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütü içinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen, 'İbrahim' kod adlı A.S.A.A., saklandığı örgüt evine düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına, Irak'ta silahlı faaliyetlerde ve bombalı araç eylemlerinde yer aldığı belirlenen, 'İbrahim' kod adlı A.S.A.A.'nın yakın zamanda Ankara'ya geldiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bilgilendirme doğrultusunda soruşturma gerçekleştiren ekipler, uzun süren saha ve analiz çalışmaları sonrası savcılık talimatıyla teröristin saklandığı hücre evine şafak operasyonu düzenledi. Ani baskınla yakalanan teröristin kaldığı dairede yapılan aramada; 4 GSM kartı, 1 cep telefonu ve not defteri ele geçirildi.

TEM polislerinden oluşan dijital inceleme ekibi, A.S.A.A.'nın çatışma bölgelerindeyken otomatik tüfekle atış yaptığı videolara ve çok sayıda DEAŞ üyesinin fotoğrafına ulaştı. Soruşturma doğrultusunda adli makamlara sevk edilen A.S.A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan soruşturmanın elde edilen deliller ışığında yeni şüpheliler ile ilgili genişleyeceği bildirildi.

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Caner ÜNVER/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı