DEAŞ'lı mahkumlar, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de isyan çıkardı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu cezaevinde isyan çıktı.

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu cezaevinde isyan çıktı.

Bölgedeki kaynaklara göre, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke'nin Guveyran bölgesinde, DEAŞ'lı mahkumlar, olumsuz hapishane şartları nedeniyle dün gece isyan başlattı.

54 ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lının tutulduğu cezaevinde çıkan isyan, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin de desteğiyle bastırıldı.

İsyan sonucu örgüt mensuplarının kaçışını önlemek için aydınlatma fişekleri kullanıldı ve operasyonda birçok DEAŞ'lı terörist yaralandı.

Mahkumların gün içinde tekrar başlattığı isyan yine bastırıldı.

İsyanın bastırılmasının ardından hapishane çevresinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Suriye kolu SDG güçleri güvenlik çemberi oluşturdu.

Daha sonra, hapishanenin bulunduğu Guveryan bölgesine sözde SDG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in de bulunduğu ABD askeri komutanlarını taşıyan 10 araçlık konvoyun geldiği öğrenildi.

ABD konvoyuna, 3 savaş uçağının da eşlik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA