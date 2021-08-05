DEAŞ'lı eylem için talimat beklerken yakalandı
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DEAŞ'lı eylem için talimat beklerken yakalandı

DEAŞ'lı eylem için talimat beklerken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da yakalanıp tutuklanan DEAŞ terör örgütü üyesi bir kişinin örgüt yöneticileriyle sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalarda "Şu anda askeri bir hazırlık içindeyiz.

Adana'da yakalanıp tutuklanan DEAŞ terör örgütü üyesi bir kişinin örgüt yöneticileriyle sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalarda "Şu anda askeri bir hazırlık içindeyiz. Eylem için talimat bekliyoruz" dediği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye Emiri' olan Mahmut Özden'in, Adana'da yakalanıp tutuklanmasının ardından dağılma sürecine giren örgütü toparlayıp, yeniden ayağa kaldırabilmek için faaliyet gösteren İrfan Çamgöz'ü açığa çıkarttı. MİT, örgüt içinde 'Ebu Ahmet' kod adını kullanan Çamgöz ile ilgili bilgileri Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile paylaştı. Polis, 3 Temmuz'da harekete geçti ve İrfan Çamgöz'ü, eşi ve çocuklarıyla birlikte mezar ziyareti için gittiği Kabasakal Mezarlığı'nda yakaladı. Aracından indirilip, yere yatırılarak etkisiz hale getirilen Çamgöz, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Evinden örgütsel dokümanlar çıkan Çamgöz'ün, cep telefonunda yapılan incelemelerde de örgütün Suriye'deki üst düzey bir yöneticisiyle yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Çamgöz'ün yaptığı yazışmalarda, "Askeri bir yapılanma ve hazırlık içerisindeyiz. Eylem ve saldırılar için sizden gelecek emir ve talimatları bekliyoruz" dediği ortaya çıktı. Zanlının, söz konusu kanlı saldırılar için kendi bölgesinde hücre tipi bir yapılanma oluşturup, sansasyonel eylemler için başta bomba, bomba yüklü araç ve 'yalnız kurt' gibi tek kişilik bıçaklı saldırıları organize etmeye çalıştığı öne sürüldü.

İrfan Çamgöz ve adamlarının, PKK'nın Suriye uzantısı olan 'PYD/YPG' tarafından ülkede esir tutulan DEAŞ'lı kadın teröristlerin serbest bırakılması için de Adana'da para topladığı da tespit edildi. Çamgöz'ün, ağına düşürüp beyinlerini yıkadığı kişilere de örgütsel eğitim verip, onları Suriye'ye yönlendirip, örgüt saflarına katılarak birer militana dönüştürdüğü de iddia edildi.

Çamgöz'ün emniyetteki sorgusunda, "Ben, İslam Devleti'nin Türkiye vilayetinde çalışan biriyim" ifadesini kullanması da dikkat çekti.

Bu arada, 2015 yılında 'terör örgütüne eleman temin etmek' suçlamasıyla yargılandığı davada cezaevine giren İrfan Çamgöz'ün, 2019 yılında tahliye edildiği öğrenildi. İrfan Çamgöz çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. - ADANA

DEAŞ'lı eylem için talimat beklerken yakalandı
DEAŞ'lı eylem için talimat beklerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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