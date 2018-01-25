Deaş'lı Biri Çocuk 2 Suriyeli Tutuklandı

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan biri çocuk 2 Suriyeli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında biri çocuk 2 Suriyeli gözaltına alındı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan 2 kişi, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP