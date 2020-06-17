DEAŞ'lı anne ve oğlu Kayseri'de yakalandı
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DEAŞ'lı anne ve oğlu Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'lı anne ve oğlu Kayseri'de yakalandı DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu Kayseri'de annesiyle beraber yakalandı Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu bir kişi, annesiyle beraber kıskıvrak yakalandı.

17.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:04

DEAŞ'lı anne ve oğlu Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu Kayseri'de annesiyle beraber yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu bir kişi, annesiyle beraber kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu Ş.E. VE yine terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten annesi H.E.'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.E. ve H.E.'yü kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, arama sırasında ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu emniyete götürüldü.

DEAŞ'lı anne ve oğlu Kayseri'de yakalandı

Kaynak: İHA

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