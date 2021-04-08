DEAŞ'lı 8 teröriste Türk vatandaşlığı verildiği iddiası

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye'de bulunan mal varlıkları dondurulan FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi 377 kişiden 8'ine Türk vatandaşlığı verildiği iddia edilmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararla Türkiye'deki mal varlıkları dondurulan DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişinin Türk vatandaşı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

''İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR''

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamasında, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönündeki iddiaların manipülatif ve gerçek dışı olduğu ifade edildi.

''HİÇBİRİ TÜRK VATANDAŞI DEĞİL''

Açıklamada, "FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz konusu bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde, bu 8 kişiden hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı