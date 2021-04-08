DEAŞ'lı 8 teröriste Türk vatandaşlığı verildiği iddiası
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DEAŞ'lı 8 teröriste Türk vatandaşlığı verildiği iddiası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DEAŞ'lı 8 teröriste Türk vatandaşlığı verildiği iddiası

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye'de bulunan mal varlıkları dondurulan FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi 377 kişiden 8'ine Türk vatandaşlığı verildiği iddia edilmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararla Türkiye'deki mal varlıkları dondurulan DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişinin Türk vatandaşı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

''İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR''

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamasında, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönündeki iddiaların manipülatif ve gerçek dışı olduğu ifade edildi.

''HİÇBİRİ TÜRK VATANDAŞI DEĞİL''

Açıklamada, "FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz konusu bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde, bu 8 kişiden hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

DEAŞ'lı 8 teröriste Türk vatandaşlığı verildiği iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Doğruluk Kontrolü
DEAŞ'lı 8 teröriste Türk vatandaşlığı verildiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye'de bulunan mal varlıkları dondurulan FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi 377 kişiden 8'ine Türk vatandaşlığı verildiği iddia edildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 8 kişiden hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığını açıkladı.

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