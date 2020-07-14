- DEAŞ'lı 3 kardeş yakalandı - DEAŞ'lı 3 kardeş yakalandı Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş yakalandı.

- DEAŞ'lı 3 kardeş yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş yakalandı.

Edinilen bilgiye göre terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları, Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeşe jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda A.E., H.E. ve A.E., yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA