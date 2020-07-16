DEAŞ'lı 3 kardeş tutuklandı Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları, Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeşe jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda A.E., H.E. ve A.E., yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA