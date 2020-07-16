DEAŞ'lı 3 kardeş tutuklandı
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DEAŞ'lı 3 kardeş tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş tutuklandı.

DEAŞ'lı 3 kardeş tutuklandı
16.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:50

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları, Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeşe jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda A.E., H.E. ve A.E., yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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