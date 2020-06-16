DEAŞ'lı 2 terörist Osmaniye'de yakalandı
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DEAŞ'lı 2 terörist Osmaniye'de yakalandı

DEAŞ'lı 2 terörist Osmaniye'de yakalandı Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

16.06.2020 20:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:49

DEAŞ'lı 2 terörist Osmaniye'de yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu Y.B. ve S.B. isimli 2 şüpheli ikametlerinde yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Y.B. ve S.B. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'lı 2 terörist Osmaniye'de yakalandı

Kaynak: İHA

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