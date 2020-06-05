DEAŞ'lı 2 kadın yakalandı
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DEAŞ'lı 2 kadın yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın şüpheli sınır hattında yakalandı.

DEAŞ'lı 2 kadın yakalandı
05.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:44

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın şüpheli sınır hattında yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinden terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenledi. Duruca köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, yabancı uyruklu Y.K. ve M.R'yi yanlarındaki 5 çocukla ülkeye girdikleri sırada yakaladı. Kimlik kontrolünde Kırgızistan uyruklu oldukları belirlenen kadın şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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