DEAŞ'lı 2 kadın, 5 çocukla sınırı geçerken yakalandı KİLİS'te, yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışan Kırgızistan uyruklu DEAŞ'lı 2 kadın, yanlarındaki 5 çocukla yakalandı.

KİLİS'te, yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışan Kırgızistan uyruklu DEAŞ'lı 2 kadın, yanlarındaki 5 çocukla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 2 kadının yanlarında 5 çocuk ile Suriye'den yasa dışı yolları kullanarak yurda gireceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, sınır hattındaki Duruca köyü kırsalında, hudut birlikleri ile önlem aldı. Kırgızistan uyruklu Y.K. ve M.R.5 çocukla birlikte yurda girdikleri sırada yakalanarak, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 kadının Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Y.K. ve M.R. ile çocuklar, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA