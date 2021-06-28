DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı sona erdi
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DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı sona erdi

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı sona erdi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, terör örgütü DEAŞ'ın Afrika'daki etkinliğine yönelik özel çalışma grubunun kurulmasını teklif ettiğini belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İtalya'nın önerisini desteklediklerini bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, terör örgütü DEAŞ'ın Afrika'daki etkinliğine yönelik özel çalışma grubunun kurulmasını teklif ettiğini belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İtalya'nın önerisini desteklediklerini bildirdi.

İtalya'nın ev sahipliğinde ABD ile ortaklaşa Roma Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve aralarında Türkiye de olmak üzere 80'i aşkın ülke ve uluslararası organizasyondan temsilcinin bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nın ardından Di Maio ve Blinken ortak basın toplantısı düzenledi.

Di Maio, "DEAŞ, Mart 2019'da toprak kaybederek yenildi ancak zayıflamış olsa da hem Suriye hem de Irak'ta ve yeni bölgelere açılarak bir tehdit oluşturmaya devam ediyor." dedi.

DEAŞ tehdidinin özellikle Afrika kıtasında alarm verici boyutta olduğuna işaret eden İtalyan bakan, "Özellikle Afrika kıtasında, özellikle Sahel'de ve aynı zamanda Kuzey Mozambik gibi Doğu Afrika bölgelerinde endişe verici. Sahel'i korumak, Avrupa'yı korumak anlamına geliyor. Bu nedenle, ABD ve diğer birçok ortağın desteğiyle, kıtada var olan DEAŞ'la bağlantılı terör tehditlerini tespit edip durdurabilecek, yerel ortaklarla koordineli olarak belirlenecek özel karşı önlemler geliştirmeye yönelik Afrika'ya özel çalışma grubu kurulmasını teklif ettim." diye konuştu.

Di Maio, teröre ve özellikle DEAŞ'a karşı koymanın en iyi yolunun, yerel makamları güçlendirmekten ve kalkınmadan geçtiğini belirtti.

Blinken'den İtalya'nın önerisine destek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afrika'daki DEAŞ yapılanmasına yönelik bugünkü toplantıda İtalya'nın gündeme getirdiği girişime değinerek, "İtalya'nın girişimini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu özellikle önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, ayrıca Suriyelilere yönelik yardımlarını sürdüreceklerini ifade ederek, "İnsani yardım çok önemli. Suriye'de buna ihtiyaç duyan çok sayıda insan var. ABD, Suriyelilere yardım sunan topluluklara 436 milyon dolar ek yardım sağlayacak." dedi.

Suriye'deki yabancı savaşçılar konusunda da bütün ülkeleri daha fazla çaba göstermeye çağıran Blinken, "Yabancı savaşçılar konusunda halen yapılması gereken işler var. Suriye'de gözaltına alınan bu savaşçıların aileleriyle birlikte sayısından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Blinken, ABD'nin dün Suriye-Irak sınırındaki İran yanlısı milislere yönelik hava saldırılarına ilişkin bir soruya, "Dünkü eylemlerle Başkan Biden'ın harekete geçmeye ve ulusal çıkarları savunmaya her zaman hazır olduğunu gösterdik, mesajın açık olduğunu umuyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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