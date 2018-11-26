Deaş'la İrtibatlı 2 Suriyeli Tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 Suriyeli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Elbeyli ilçesinde Suriye uyruklu F.B. ile B.B.'nin ikamet ettiği eve operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğu değerlendirilen F.B. ve B.B. gözaltına alındı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sorgulanan 2 DEAŞ'lı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KİLİS