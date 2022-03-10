DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti - Haberler

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DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti

AA - Eşref Musa - Güncel
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DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti

Terör örgütü DEAŞ, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurdu.

Terör örgütü Deaş, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurdu.

Telegram'da DEAŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, terör örgütü elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.

ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

AA / Eşref Musa - Güncel

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