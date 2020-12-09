DEAŞ, Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı
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DEAŞ, Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı

09.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:14
DEAŞ, Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinde yer alan Habbaza petrol yatağındaki 2 kuyuya bombalı saldırı düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinde yer alan Habbaza petrol yatağındaki 2 kuyuya bombalı saldırı düzenledi.

Kerkük Polis Sözcüsü Emir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin sabah saatlerinde petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bomba döşeyerek saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığını belirten Nuri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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