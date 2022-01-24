DEAŞ, Kerkük'te Irak ordusuna saldırdı: 3 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinde yol kenarına tuzakladığı bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu 3 Irak askerinin öldüğü, 1 askerin de yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinde yol kenarına tuzakladığı bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu 3 Irak askerinin öldüğü, 1 askerin de yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Talia el- Raml ve Elbu Şehap köyleri arasındaki yola yerleştirilen bombanın Irak ordusuna ait bir askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini söyledi.

Nuri, DEAŞ'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 3 askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını kaydetti.

Saldırının ardından Dakuk ilçesi yakınlarında operasyon başlatıldığı bilgisini veren Nuri, operasyonun ilçenin güneyindeki kırsal bölgede de devam edeceğini aktardı.

DEAŞ, 21 Ocak'ta da Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde ordu güçlerine saldırı düzenlemiş, olayda 11 Irak askeri hayatını kaybetmişti.