DEAŞ Kerkük'te güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 7 yaralı
Irak'ın Kerkük kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 polis öldü, 7'si yaralandı.
Irak'ın Kerkük kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 polis öldü, 7'si yaralandı.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Arap köyü yakınlarında polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıya polis güçlerinin karşılık verdiğini belirten Kemal, yaklaşık 1 saat çatışmanın sürdüğünü kaydetti.
Kemal, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında 3 polisin hayatını kaybettiğini, 7'sinin de yaralandığını aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb