DEAŞ, Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı
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DEAŞ, Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı

DEAŞ, Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentindeki elektrik hatlarına düzenlediği saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentindeki elektrik hatlarına düzenlediği saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği belirtildi.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ mensuplarının kentin güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında elektrik hatlarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği ve Kerkük kent merkezi ile bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

DEAŞ'lı teröristlerin gerilim hattında bulunan 7 kulenin altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca son günlerde ülkenin elektrik altyapısına yönelik bu tür saldırıların aralıksız şekilde sürdüğüne işaret edildi.

Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ta, son bir ay içerisinde Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına aralıksız şekilde saldırılar düzenleniyor.

Bağdat yönetimi, ülkedeki elektrik altyapısına yönelik saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu ifade ediyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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