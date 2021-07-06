DEAŞ, Kerkük'te elektrik gerilim hatlarına saldırdı
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DEAŞ, Kerkük'te elektrik gerilim hatlarına saldırdı

DEAŞ, Kerkük'te elektrik gerilim hatlarına saldırdı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki 3 yüksek gerilim hattına düzenlediği saldırının elektrik kesintilerine yol açtığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki 3 yüksek gerilim hattına düzenlediği saldırının elektrik kesintilerine yol açtığı bildirildi.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında 166-167 ve 168 numaralı yüksek gerilim hatlarına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından hatların altına bombalar yerleştirildiği ve uzaktan kumandayla patlatıldığı aktarıldı.

Saldırının Kerkük kent merkezinin bir bölümü ile bazı ilçe ve köylerde saatlerce elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedilen açıklamada, bölgeye teknik ekip gönderildiği bilgisi verildi.

DEAŞ'ın kırsaldaki saldırıları devam ediyor

???????Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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