Deaş Kerkük'te 1 Sivili Öldürdü

Terör örgütü DEAŞ militanları, Irak'ın Kerkük kentinde 2 köye düzenlediği baskında bir sivili öldürdü, diğerini ağır yaraladı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ unsurlarının Kerkük'ün güneyindeki Emşa köyüne gece yarısı polis üniforması giyerek baskın düzenlediğini ve daha sonra iki sivili kaçırdığını belirtti.

Kemal, kaçırılan iki sivilden birinin öldürüldüğünü, diğerinin ise örgüt tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

Örgütün Kerkük'ün güneyindeki bir başka köy olan Murata'ya da baskın düzenlediğini dile getiren Kemal, DEAŞ'ın köy muhtarını kaçırmak istediğini ancak köylülerin buna direnmesiyle çatışma çıktığını aktardı.

Polis Müdürü, çıkan çatışma sonucu kaçırılmak istenilen köy muhtarının oğlunun, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

DEAŞ'ın hedefindeki köy muhtarları

DEAŞ, devleti temsil eden kişiler oldukları gerekçesiyle geçen ay Kerkük'ün farklı köylerine düzenlediği baskınlarda 3 köy muhtarını öldürmüştü.

Kerkük'ün özellikle güney bölgelerinde her geçen gün terör eylemlerini artıran DEAŞ, siviller ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının yanı sıra, enerji kaynaklarını da hedef alıyor.

Irak yönetimi, geçen yıl aralık ayında DEAŞ'ın varlığının sona erdiğini resmen ilan etti ancak Kerkük, Diyala, Salahaddin ile Musul vilayetlerinin kırsalı ve çöl bölgelerinde teröristler zaman zaman saldırılar gerçekleştiriyor.