DEAŞ, Kerkük İstihbarat Dairesi'ne intihar saldırısı düzenledi
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DEAŞ, Kerkük İstihbarat Dairesi'ne intihar saldırısı düzenledi

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisinin İstihbarat Dairesi binası önünde üzerindeki düzeneği patlatması üzerine 4 güvenlik memuru yaralandı.

DEAŞ, Kerkük İstihbarat Dairesi'ne intihar saldırısı düzenledi
28.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:40

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisinin İstihbarat Dairesi binası önünde üzerindeki düzeneği patlatması üzerine 4 güvenlik memuru yaralandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük İstihbarat Dairesi önüne gelen bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 4 güvenlik gücünün yaralandığını aktaran Kemal, saldırganın terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu bildirdi.

Kemal, saldırıdan hemen sonra binanın kordon altına alındığını ve olası ikinci bir saldırıya karşı tedbirler alındığını ifade etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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