Deaş, Kerkük-Bağdat Karayolunda Sivillere Ateş Açtı: 10 Ölü

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük- Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kurarak 10 sivili öldürdüğü bildirildi.

Diyala emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine, DEAŞ'lı teröristlerin, Kerkük-Bağdat karayolunun Bakuba'ya bağlı El-Azim ilçesi mevkisinde sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurduğu ve yolcuları indirerek üzerlerine ateş açtığını söyledi.

Şemri, olayda 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden kaçtığını belirten Şemri, yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

DEAŞ'a bağlı uyuyan hücreler, zaman zaman Kerkük-Diyala sınırındaki bölgelerde saldırı düzenliyor.