Deaş, Kerkük-Bağdat Karayolunda Sivillere Ateş Açtı: 10 Ölü
Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kurarak 10 sivili öldürdüğü bildirildi.
Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük- Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kurarak 10 sivili öldürdüğü bildirildi.
Diyala emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine, DEAŞ'lı teröristlerin, Kerkük-Bağdat karayolunun Bakuba'ya bağlı El-Azim ilçesi mevkisinde sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurduğu ve yolcuları indirerek üzerlerine ateş açtığını söyledi.
Şemri, olayda 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti.
Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden kaçtığını belirten Şemri, yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
DEAŞ'a bağlı uyuyan hücreler, zaman zaman Kerkük-Diyala sınırındaki bölgelerde saldırı düzenliyor.