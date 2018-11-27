DEAŞ karşıtı koalisyondan "gözlem noktaları" açıklaması
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan "ABD kuvvetleri, Orta Fırat Vadisi'nden kuzeye, Türkiye'ye kaçacak olan DEAŞ militanlarının kaçış yollarını kapatmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunda gözlem noktaları kuruyor.
27 Kasım 2018 Salı 23:45
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan "ABD kuvvetleri, Orta Fırat Vadisi'nden kuzeye, Türkiye'ye kaçacak olan DEAŞ militanlarının kaçış yollarını kapatmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunda gözlem noktaları kuruyor." dedi.