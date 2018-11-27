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DEAŞ karşıtı koalisyondan "gözlem noktaları" açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan "ABD kuvvetleri, Orta Fırat Vadisi'nden kuzeye, Türkiye'ye kaçacak olan DEAŞ militanlarının kaçış yollarını kapatmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunda gözlem noktaları kuruyor.

DEAŞ karşıtı koalisyondan

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan "ABD kuvvetleri, Orta Fırat Vadisi'nden kuzeye, Türkiye'ye kaçacak olan DEAŞ militanlarının kaçış yollarını kapatmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunda gözlem noktaları kuruyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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