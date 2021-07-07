DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı
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DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı

DEAŞ, Irak'ta son bir haftada aynı elektrik hatlarına ikinci kez saldırdı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük, Salahaddin ve Musul kentlerindeki aynı elektrik gerilim hatlarına son bir haftada ikinci kez saldırı düzenlediği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük, Salahaddin ve Musul kentlerindeki aynı elektrik gerilim hatlarına son bir haftada ikinci kez saldırı düzenlediği belirtildi.

Irak Elektrik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ unsurlarının Salahaddin, Kerkük ve Musul kentlerindeki yüksek gerilim hatlarına eş zamanlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Terör örgütü unsurlarının aynı elektrik hatlarına son bir haftada ikinci kez saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar nedeniyle bölgede 18 saati bulan elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, Salahaddin kentine bağlı Samarra ilçesinin yakınlarında elektrik santraline, Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarındaki 166-167 ve 168 numaralı hatlara ve Musul'a bağlı Kayyara ilçesi yakınlarındaki 149-150-151-152 ve 153 numaralı yüksek gerilim hatlarına saldırı düzenlendiği dile getirildi.

Ayrıca açıklamada, saldırı sonucu Kerkük, Musul ve Salahaddin kentleri ile bazı ilçelerde ve köylere elektrik hizmetinin verilmediği ve bölgeye çok sayıda teknik ekibin gönderildiği bilgisi verildi.

Irak hükümeti, son günlerde ülkenin farklı yerlerinde ulusal elektrik santrallerine yönelik saldırılar düzenlendiği ve bu saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirmişti.

Irak'ta günlerdir artan hava sıcaklıklarıyla birlikte uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkenin birçok yerinde elektrik kesintileri, ücretli olan mahalle jeneratörleriyle giderilmeye çalışılsa da bu jeneratörler sürekli elektrik hizmeti sunamıyor.

Irak yerel basınında, daha önce Musul, Salahaddin, Diyala ve Kerkük vilayetlerinde elektrik santrallerine saldırılar düzenlendiği yönünde haberler çıkmıştı.

Bazı saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

DEAŞ'ın kırsaldaki saldırıları devam ediyor

???????Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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