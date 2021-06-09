DEAŞ Irak'ta elektrik hatlarına saldırı düzenledi
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DEAŞ Irak'ta elektrik hatlarına saldırı düzenledi

DEAŞ Irak'ta elektrik hatlarına saldırı düzenledi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın yüksek gerilim hatlarına düzenlediği saldırı nedeniyle 10 saati bulan elektrik kesintisi yaşandı.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın yüksek gerilim hatlarına düzenlediği saldırı nedeniyle 10 saati bulan elektrik kesintisi yaşandı.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin kentin güneyindeki Avadiye köyü yakınlarında bulunan iki yüksek gerilim hattına yerleştirdikleri bombayı uzaktan kumandayla patlattıkları ifade edildi.

Polisin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığı kaydedildi.

Kerkük Elektrik Dairesi de söz konusu saldırı nedeniyle Kerkük'te 10 saati bulan elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Tamamen kullanılamaz hale gelen iki yüksek gerilim hattının onarımı için bölgeye ekip gönderildiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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