DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı
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DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı

DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük ile Musul kentleri arasındaki yüksek gerilim hatlarına düzenlediği saldırı nedeniyle bölgede 16 saati bulan elektrik kesintileri yaşandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük ile Musul kentleri arasındaki yüksek gerilim hatlarına düzenlediği saldırı nedeniyle bölgede 16 saati bulan elektrik kesintileri yaşandı.

Musul Elektrik Dağıtım Şirketi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ unsurlarının düzenlediği saldırıyla Musul'a bağlı Kayyara ilçesi yakınlarındaki 149-150-151-152 ve 153 numaralı yüksek gerilim hatlarında hasar oluştu.

Saldırı Kerkük, Musul ve Salahaddin kentleri ile bazı ilçelerde 16 saati bulan elektrik kesintilerine yol açtı.

Saldırıda zarar gören yüksek gerilim hatlarının onarımı için bölgeye çok sayıda teknik ekip gönderildiği ve elektrik hizmetinin verilmesi için gereken hassasiyetin gösterildiğin ifade edildi.

DEAŞ'ın kırsaldaki saldırıları devam ediyor

???????Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı
DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı
DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı
DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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