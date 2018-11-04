Deaş'ın Ypg/pkk Saldırısında Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

Deaş'ın Ypg/pkk Saldırısında Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

Suriye’nin Rakka şehrinde DEAŞ tarafından YPG/PKK’nın kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 50’ye yükseldiği aktarıldı.

Deaş'ın Ypg/pkk Saldırısında Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

Suriye'nin Rakka şehrinde DEAŞ tarafından YPG/PKK'nın kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 50'ye yükseldiği aktarıldı.

Suriye'nin Rakka şehrinde DEAŞ, YPG/PKK güçlerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Nur Caddesi'nde bulunan PYD/PKK'ya ait al-Noorst kontrol noktasına düzenlenen saldırıda ölü sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi. - RAKKA

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