Son Dakika | DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon

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DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon

Suriye'de DEAŞ adına savaşçı olarak görev aldıktan sonra Türkiye'ye gelip uyuyan hücre durumuna geçen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana'da şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar gözaltına alındı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ uyuyan hücresinde yer aldığı belirlenen yabancın uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan şüphelilerin, Suriye'de DEAŞ adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye'ye gelip uyuyan hücre durumuna geldikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE