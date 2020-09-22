Son Dakika | DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon

Son dakika haberleri... DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon Suriye'de DEAŞ adına savaşçı olarak görev aldıktan sonra Türkiye'ye gelip uyuyan hücre durumuna geçen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

22.09.2020 05:56 | Son Güncelleme: 22.09.2020 06:07

DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon

Suriye'de DEAŞ adına savaşçı olarak görev aldıktan sonra Türkiye'ye gelip uyuyan hücre durumuna geçen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana'da şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar gözaltına alındı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ uyuyan hücresinde yer aldığı belirlenen yabancın uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan şüphelilerin, Suriye'de DEAŞ adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye'ye gelip uyuyan hücre durumuna geldikleri öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Meral Akşener Halife Hafter Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Cimilli İbo Bülent Ersoy Rasim Öztekin Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Jimmy Durmaz Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 06:07:05. #1.15#
title