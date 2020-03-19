DEAŞ'ın Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu'ya saldırısında 3 kişi yaralandı Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen havan saldırısında 3 kişi yaralandı.

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen havan saldırısında 3 kişi yaralandı.

Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine terör örgütü DEAŞ tarafından 6 adet havan mermisiyle saldırı düzenlendiğini söyledi.

Ali, ilçe merkezindeki Sefer Mahallesi'nde hedef gözetilmeksizin düzenlenen saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını, beş evin de zarar gördüğünü aktardı.

Son dört günde 3 kez ilçenin saldırılara maruz kaldığına dikkati çeken Ali, terör örgütü DEAŞ tehdidinin bölgeden tamamen yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA