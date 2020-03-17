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Irak, Güncel

DEAŞ'ın Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu'ya saldırısında 4 çocuk yaralandı

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen havan saldırısında 4 çocuk yaralandı.

17.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:48
DEAŞ'ın Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu'ya saldırısında 4 çocuk yaralandı

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen havan saldırısında 4 çocuk yaralandı.

Tuzhurmatu Polis Müdürü Mustafa Hasan AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine terör örgütü DEAŞ tarafından havan saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Hasan, ilçenin batısındaki dağlık bölgeden hedef gözetmeksizin fırlatılan havan mermilerinin, evlere isabet etmesi sonucu 4 çocuğun yaralandığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA

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