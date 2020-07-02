DEAŞ'ın Suriye'de ürettiği büyük miktarda uyuşturucu İtalya'da yakalandı
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DEAŞ'ın Suriye'de ürettiği büyük miktarda uyuşturucu İtalya'da yakalandı

İtalya'nın güneyinde Napoli Gümrük Muhafaza Polisi, DEAŞ terör örgütünün Suriye'de ürettiği tespit edilen 14 ton uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

DEAŞ'ın Suriye'de ürettiği büyük miktarda uyuşturucu İtalya'da yakalandı
02.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:18

İtalya'nın güneyinde Napoli Gümrük Muhafaza Polisi, DEAŞ terör örgütünün Suriye'de ürettiği tespit edilen 14 ton uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

Napoli Savcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla ilgili Gümrük Muhafaza Polisinin yaptığı açıklamada, "dünyada şimdiye kadar yapılan operasyonlar arasında bir kerede ele geçirilen en yüksek miktardaki amfematin hapı olduğu" bildirildi.

Salerno Limanı'nda gerçekleşen operasyonda ele geçirilen toplam 84 milyon adet amfematin hapının DEAŞ militanlarınca örgüte finansman sağlamak için Suriye'de üretildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bu kadar büyük miktardaki amfematin hapının yasa dışı yollardan satışının, terör örgütüne 1 milyar avronun üzerinde finansman sağlayabileceği vurgulandı.

Napoli kentinin yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Salerno Limanı'na gelen üç farklı konteynerden çıkan, yaklaşık iki metre yükseklikte ve 140 santimetre çapındaki, endüstriyel dev kağıt silindir paketlere gizlenen uyuşturucunun özel tarayıcılar ile analiz edilerek ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Ülke basınına bilgi veren İtalyan makamları da DEAŞ'ın kendi terörist faaliyetlerini, büyük ölçüde Suriye'de üretilen ve bu nedenle dünyanın önde gelen amfematin üreticisi haline gelen narkotik madde kaçakçılığıyla finanse ettiğine dikkati çekti.

Yetkililer, söz konusu amfematin hapının, DEAŞ militanları arasında kullanımının da popüler olduğunu, geçmişte Paris'te örgüte ait birkaç eve düzenlenen operasyonlarda bu uyuşturucuya rastlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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