DEAŞ'ın Süleymaniye'de düzenlediği saldırıda 1 Peşmerge öldü, 3'ü de yaralandı - Haberler
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DEAŞ'ın Süleymaniye'de düzenlediği saldırıda 1 Peşmerge öldü, 3'ü de yaralandı

AA - Haberler | Güncel
DEAŞ'ın Süleymaniye'de düzenlediği saldırıda 1 Peşmerge öldü, 3'ü de yaralandı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü Deaş'ın, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberler e göre, DEAŞ, Süleymaniye'nin Kifri ilçesinde Peşmerge noktasına saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu 1 Peşmergenin öldüğü, 3'ünün de yaralandığı belirtildi.

DEAŞ'ın 27 Kasım'da Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 Peşmerge ölmüş, 4'ü de yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan 1 Peşmergenin de bugün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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AA - Son Dakika Haberleri

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