DEAŞ'ın sözde valisinin koruması Mardin'de yakalandı

TERÖR örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde valisinin koruması olduğu tespit edilen 'Ebu Muntasır' kod adlı terörist A.E.H., Mardin'de yakalandı.

TERÖR örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde valisinin koruması olduğu tespit edilen 'Ebu Muntasır' kod adlı terörist A.E.H., Mardin'de yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Demirtepe hudut sınırında jandarma ekipleri Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek isteyen Suriye uyruklu 14 kişiyi yakaladı. Yapılan araştırmada, şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde valisinin koruması Ebu Muntasır kod adlı terörist A.E.H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan teröristin, Suriye'nin Münbiç kentinde terör örgütü DEAŞ adına terör örgütü YPG ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından terörist A.E.H., sevk edildiği adliyedeki mahkemede, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA