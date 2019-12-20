DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

20.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:20

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.E, M.M, M.K, U.H, H.A. ve H.E'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Suriye'de bulundukları süre içinde örgütte sözde üst düzey emir ve savaşçı olarak görev yaptığı ileri sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.E, U.H, M.K. ve H.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.A ve M.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte iki gün önce düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA