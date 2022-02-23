DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Güler, savunma için süre istedi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilip tutuklanan Deaş'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in yargılanmasına başlandı. Güler'in, savunmaya yönelik avukatıyla görüşemediğini söyleyerek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

MİT'in 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Güler hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması, bulundurulması ve 6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından dava açıldı.